Kulusevski: «Bellissimo, anche in stampelle! Ero sicuro, a volti ti affidi a Dio e lui fa il resto, volevamo dare un’emozione ai tifosi»

Le parole di Dejan Kulusevski, centrocampista del Tottenham, dopo la vittoria dell’Europa League da parte degli Spurs

Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester United che vale la vittoria dell’Europa League. Di seguito le sue parole.

RAMMARICO DI AVERLA VISTA IN TRIBUNA CON LE STAMPELLE – «No, è bellissimo, è bellissimo vincere un torneo così importante, un torneo che è un titolo che mancava tanti anni per questo club, quindi il miglior possibile fine della stagione, devo dire. Tu sei un ragazzo molto profondo, prima della partita mi hai detto non mi importa giocarla o non giocarla, l’importante è che la portiamo a casa».

FIDUCIA DI VINCERLA – «Sai, a volte lascio tutto a Dio e lui fa il resto, quindi ero tranquillo tutta la partita, sono molto grato di vincere questo titolo e questo non ti può togliere nessuno, ce l’hai a casa e puoi solo guardare davanti».

PARATA VICARIO – «Sì, sì, tutti sono stati bravissimi, ma anche Vicario come sempre da quel sicurezza, quindi bravi tutti e stasera è bellissimo. È emozionante dare una gioia a questa gente? Ma certo, certo, è per quello che lavoriamo, otto ore tutti i giorni, solo per dare amore alla gente».