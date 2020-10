Dejan Kulusevski, esterno della Juventus, ha risposto alle critiche pervenute dopo la partita di Nations League tra Croazia e Svezia

«Il ct schiera la squadra migliore e bisogna accettare tutte le sue decisioni. A volte giochi, a volte no. Quello di cui parlano gli altri non ha molta importanza per me».