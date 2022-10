Kvaraskhelia, il padre: «Il Maradona è indescrivibile. Contratto? Dico questo»

Il papà del fuoriclasse del Napoli Kvaraskhelia ha parlato in una intervista rilasciata all’emittente georgiana Imedi TV

Il papà di Kvara ha parlato delle emozioni vissute in questi mesi straordinari per il talento del Napoli:

EMOZIONI – “Quando sei sulle tribune del Maradona e il tuo cognome è urlato da 60mila tifosi, questa sensazione non può essere descritta. Sono sempre stato convinto che Khvicha avrebbe fatto bene, infatti sta dimostrando quello che sa fare. Mio figlio va all’allenamento alle 8 del mattino, poi ritorna verso le 14 ritorna e riposa. Ha avuto un giorno libero e abbiamo fatto una passeggiata in città. Contratto? Nessuno ne ha ancora parlato e per adesso non ci stiamo pensando, lui pensa solo a giocare”.