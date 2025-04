Kvaratskhelia, rimpianto di Napoli e delizia del Parco dei Principi: il gol all’Aston Villa e quel fattore X che manca ai partenopei – VIDEO

Kvaratskhelia, con il gol di ieri all’Aston Villa in Champions League aumenta il rammarico dei tifosi del Napoli per la sua cessione

L’assenza di Kvaratskhelia al Napoli si fa sentire sempre di più, specialmente nella corsa per lo Scudetto. Dopo la sua cessione a gennaio al PSG, il club partenopeo ha tentato di rimpiazzarlo con Okafor, arrivato in prestito dal Milan, ma l’impatto dell’attaccante è stato finora deludente rispetto alle aspettative. La partenza di Kvara ha messo in evidenza quanto il talento georgiano fosse fondamentale per il Napoli, soprattutto per la sua capacità di spostare gli equilibri. Non solo l’attaccante ha avuto un ruolo cruciale nella stagione che ha portato il Napoli al titolo di Campione d’Italia 2022/23, ma anche nel suo arrivo a Parigi, ha dimostrato di essere tornato a brillare con prestazioni straordinarie, come quella decisiva contro l’Aston Villa in Champions League.

Un giorno dirò la verità… Tranquillo Khvicha in tanti la sappiamo già 🫶(N) #kvaratskhelia pic.twitter.com/cnDu8YngEL — Gionny 𝑴𝒄 (@Gionny_MC) April 9, 2025

Il rimpianto dei tifosi partenopei cresce ogni giorno di più, poiché la sua assenza ha privato il Napoli di un giocatore capace di fare la differenza in momenti cruciali. Il club non è riuscito a trovare un sostituto all’altezza del georgiano, e oggi la squadra fatica senza quel fattore X che aveva portato a grandi successi nella passata stagione. Kvara ha dichiarato di voler bene a Maradona, un altro legame speciale con Napoli, dimostrando ancora una volta quanto il club partenopeo e la sua tifoseria significassero per lui.