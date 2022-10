Fiorentina, la compagna di Venuti: «Non mandatemi messaggi minatori, non li leggo nemmeno»

La compagna del terzino della Fiorentina, Venuti, ha pubblicato una storia su Instagram dopo il match con l’Inter

La compagna di Lorenzo Venuti, Augusta Iezzi, ha pubblicato una storia su Instagram dopo l’errore del terzino della Fiorentina nel match di ieri contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Vi chiedo la gentilezza di smetterla di inviarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno. Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione».