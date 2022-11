La delusione di Lecce non spegne l’entusiasmo: per l’Atalanta atteso un grande sipario

Una carica che ha bisogno di essere presente sugli spalti del Gewiss Stadium. I tifosi dell’Atalanta tra Lecce e Inter

Nel giro di quattro giorni si passa dai 650 tifosi del Via Del Mare al muro nerazzurro di domani. Non c’è delusione più grande di una sconfitta, specialmente quando si assiste in prima persona con oltre 1100 km sulle spalle. Dispiacere e fastidio, ma mai pentimento di averla compiuta tale trasferta perché per l’Atalanta si è disposti a tutto, anche nel momento in cui una gara viene trattata con sufficienza.

Serve resettare e non perdere entusiasmo, considerando che contro l’Inter sarà la tappa finale prima dell’inizio del Mondiale in Qatar: due mesi compensati da test, amichevoli e il Trofeo Bortolotti. Ci sarà tempo per fare bilanci, ma la priorità è garantire un sipario sugli spalti tanto entusiasmante quanto caldo per trascinare Toloi e compagni ad un successo decisivo in ottica Europa. L’ultimo atto di un 2022 sempre in crescendo sul piano del tifo: come giusto che sia per Bergamo.