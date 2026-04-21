La Juve raddoppia, arrivano gratis: Spalletti pesca dalla rivale

La società bianconera pianifica le mosse per il futuro e mette nel mirino due calciatori in scadenza di contratto: li soffia alla rivale

La missione è da completare, ma mai il traguardo è stato così vicino. La Juventus ha la Champions a portata di mano, i cinque punti di vantaggio su Como e Roma sono un bottino rassicurante, nonostante lo scontro diretto in arrivo contro il Milan.

Ovvio quindi che la dirigenza bianconera inizi a spostare l’attenzione dal presente al futuro: il rinnovo di Spalletti è stato il primo passo della programmazione, seguito da quello di Locatelli. Ora però è il momento di altre firme e chissà che tra queste non ci sia pure quella di Vlahovic (ma l’ipotesi sta perdendo consistenza con il passare dei giorni).

Servirà rinforzare la squadra: Spalletti ha chiesto big in ogni reparto, ma anche calciatori in grado di allungare la rosa senza perdere di qualità. Ecco allora che Comolli e Ottolini stanno sondando il mercato alla ricerca delle giuste occasioni e due affari potrebbero essere portati a termine in Serie A.

Nelle fila di una grande rivale della Juve, infatti, ci sono almeno due calciatori in scadenza di contratto che stuzzicano la società piemontese.

La Juventus ‘saccheggia’ Roma: due affari a zero

Sguardo puntato nella Capitale, sponda giallorossa: la Roma subirà un profondo restyling la prossima estate e qualche big potrebbe essere lasciato andare via.

Pellegrini e Celik nel mirino della Juve (Instagram Lorenzo Pellegrini) – Calcionews24.com

Qualcuno come Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto: il rinnovo non è ancora arrivato ed allora il centrocampista fa gola a tanti. C’è l’Inter sulle sue tracce, ma anche la Juventus che potrebbe presentare un’offerta al claciatore per prenderlo a parametro zero.

Pellegrini andrebbe a rinforzare la mediana, inserendo qualità ed esperienza al servizio di Spalletti. Ma potrebbe non esserci soltanto il 29enne a fare il viaggio da Roma a Torino. Altro giallorosso che piace alla Juve è Celik.

Il turco, anche lui in scadenza di contratto, è da mesi nel mirino del club bianconero che avrebbe presentato anche un’offerta per convincerlo a lasciare la Capitale e trasferirsi in Piemonte.

Anche in questo caso si tratterebbe di un innesto particolarmente gradito a Spalletti che, con il rinnovo, ha ottenuto la possibilità di incidere sulle scelte di mercato. Due portano a Roma con Pellegrini e Celik che potrebbero rappresentare innesti a basso costo per iniziare a costruire una Juve vincente.