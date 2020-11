La Juve riscopre Morata, bello di notte, e contro il Ferencvaros si sblocca Dybala

E’ sempre più la Juve di Morata, capocannoniere bianconero a quota 6 reti, con la seconda doppietta stagionale in Champions

Ti aspetti Cristiano Ronaldo e invece contro il Ferencvaros risale in cattedra Alvaro Morata, con un’altra doppietta decisiva dopo quella di Kiev, alla 100° presenza in bianconero. Lo spagnolo ha trascinato la Juve nelle settimane senza CR7 e in questo momento si sta dimostrando la sua spalla ideale in attacco, tanto da tenere in panchina un certo Dybala. Rispetto alla sua prima esperienza in bianconero è maturato, ha trovato un nuovo equilibrio in campo ma anche fuori, e i risultati si vedono. All’Atletico non era una macchina da gol, e nemmeno quando giocava con Tevez, la sua evoluzione lo sta portando a fare sempre più la differenza sotto porta, pur giocando sempre al servizio della squadra.

E’ un raro caso di bomber altruista, nella storia del calcio moderno sono in pochissimi. Gli attaccanti bianconeri si alternano ma lui rimane la costante vincente. E’ il nuovo capocannoniere della Juventus, a quota 6 reti, il colpo di mercato quasi a sorpresa, dopo un lungo corteggiamento e le piste alternative Dzeko e Suarez. Ma le buone notizie per Pirlo non sono finite, perché a Budapest si è sbloccato Dybala, dalla panchina, dopo un lungo digiuno e prestazioni non all’altezza nelle ultime uscite. L’attacco c’è, all’appello manca solo Ronaldo che ieri non ha brillato e non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma la davanti Pirlo inizia ad avere l’imbarazzo della scelta.