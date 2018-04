La Juve fa 2-2: autogol di Skriniar o gol Cuadrado?

La Juve batte l’Inter 3-2: il gol del momentaneo 2-2 sarà assegnato a Juan Cuadrado oppure verrà riportato come autogol di Skriniar?

Match rocambolesco quello appena terminato a San Siro tra Inter e Juve. La gara è stata vinta dai bianconeri, che dopo esseri andati in svantaggio 2-1 nonostante la superiorità numerica, sono riusciti nel finale di gara a trovare il clamoroso vantaggio. Il gol del pareggio bianconero, che ha dato il via alla rimonta, è arrivato al 41esimo minuto, grazie ad un’azione di Juan Cuadrado.

Il colombiano ha saltato Santon ed ha provato il cross al centro, ma il pallone è stato deviato da Milan Skriniar, finendo così alle spalle di Samir Handanovic, completamente sorpreso. Con ogni probabilità la rete non sarà assegnata al giocatore bianconero, bensì sarà registrata come autogol del difensore nerazzurro. Il motivo è molto semplice, l’ex Chelsea e Lecce non era arrivato alla conclusione: il suo, infatti, non era altro che un cross al centro per un compagno.