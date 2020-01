La Lega Serie A celebra la “Giornata della Memoria”: il 27 gennaio 1945 vennero liberati i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau

Il 27 gennaio è un giorno che dovrebbe far riflettere l’intera umanità, soprattutto in tempi in cui venti di antisemitismo e di discriminazione razziale si affacciano con sempre maggior frequenza.

Oggi si celebra la Giornata della Memoria: il 27 gennaio 1945, infatti, le truppe sovietiche della 60^ armata del “1° Fronte ucraino” liberarono i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. La Lega Serie A celebra così il ricordo.