La Nazionale fa 110 anni: il messaggio del Ministro Spadafora – FOTO

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il messaggio per la Nazionale che oggi compie 110 anni

La Nazionale azzurra compie oggi 110 anni. Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, alle prese in questi giorni con le annose vicende che riguardano la ripartenza del calcio (e non solo) ha dedicato un post social alla Nazionale italiana di calcio. Ecco le sue parole.

«La prima sfida fu contro i cugini francesi che poi, nel corso del tempo, abbiamo rincontrato in altri appuntamenti importanti. Se penso ad una partita su tutte è a loro che va il mio pensiero e, precisamente, a quella finale mondiale del 2006 che ho ancora nella mente e nel cuore. Il volto felice di Fabio Grosso, autore prima del goal vittoria in semifinale contro la Germania e poi del rigore decisivo contro la Francia resterà sempre negli annali di questo sport e negli occhi di tutti gli Italiani. Con la speranza di tornare presto a festeggiare questi successi e a colorare le nostre strade dell’azzurro della nazionale».