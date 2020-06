La Premier League dice sì: il campionato inglese riprenderà

La Premier League ha approvato il protocollo sanitario per le partite: il campionato inglese riprenderà il 17 giugno

La Premier League scalda i motori e prevede la ripresa ufficiale del campionato 2019/20 per il prossimo 17 giugno. Come rivelato da più fonti inglesi, è stato approvato all’unanimità il protocollo sanitario da applicare nel giorno delle partite per evitare ulteriori casi di positività al Coronavirus.