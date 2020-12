La proposta di Di Maio: «Triangolare della pace tra Italia, Inghilterra e Argentina al Maradona»

Luigi Di Maio ha parlato durante 90° minuto proponendo un triangolare tra Italia, Argentina e Inghilterra da disputare al Maradona

Luigi Di Maio ha parlato durante 90° minuto. Queste le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

MARADONA – «Potremmo far giocare un triangolare della pace tra Argentina Inghilterra e Italia allo stadio Maradona nei prossimi mesi. Quella partita fu molto sentita all’epoca e rigiocarla può testimoniare che lo sport può fare anche delle azioni diplomatiche».

STADIO OLIMPICO A PAOLO ROSSI – «Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima. Lui rappresentava un punto di riferimento per questo Paese. Nell’82 in tribuna c’era il grande presidente Pertini e stavano cambiando tante cose. Anche per questo ci portiamo nel cuore Rossi».