La rete 5G sempre più reale grazie al lavoro di Vodafone

Velocità, flessibilità e nuove possibilità: la rete 5G diventa reale in Italia grazie a Vodafone. Le caratteristiche e come utilizzarla.

In Italia si sta finalmente diffondendo la rete 5G. Ancora tantissime città devono essere coperte dal servizio ma, nonostante le polemiche e la paura che non sia totalmente sicura, molto presto sarò indispensabile per il lavoro, la scuola e la vita di tutti i giorni. Anche Vodafone vuole rincorrere il futuro e per questo ha già raggiunto 5 delle principali città italiane, mentre con la rete di passaggio, 4.5 G , copre 13 città dal nord al sud Italia.



Vediamo quali sono le caratteristiche e qualità del 5G e come scoprirlo con Giga Network 5G di Vodafone!

Cos’è la rete 5G?

Nonostante sia stata distribuita a livello globale già nel 2019, in Italia non si è ancora sviluppata come tecnologia base di telefonia mobile e cellulare per la navigazione web. Le qualità a livello di performance sono davvero superiori rispetto alle passate generazioni, tanto che potrebbero cambiare per sempre il modo di relazionarsi online.

Il 5G ha capacità aumentate e un’elevata potenza di calcolo che può aprire le porte a servizi più evoluti e permettere una navigazione immediata, con velocità mai viste prima.

Grazie alle sue caratteristiche e alla maggiore capacità di banda potrà essere utilizzata nelle soluzioni intelligenti di Internet of Things come per i sistemi di realtà aumentata e applicata alla robotica industriale. Si potrà navigare con più dispositivi in contemporanea senza sovraccaricare il flusso: il numero potenziale è di ben 1 milione per km quadrato.

Detto tutto ciò possiamo affermare con sicurezza che i benefici di navigazione con il 5G sono numerosi e vanno a vantaggio dei cittadini, delle imprese e anche nell’ambito della scuola. Gli studenti e i lavoratori potranno seguire lezioni e videoconferenze a distanza senza intoppi vivendo la tecnologia come un compagno, e non come un ostacolo.

Le offerte Vodafone Infinito

Grazie alla voglia di eccellere Vodafone è un passo avanti nel mondo del 5G. Con le offerte Vodafone Infinito si può infatti chiamare e navigare senza limiti, sfruttando al meglio la rete più veloce e potente di sempre. Sono disponibili 3 versioni tra cui scegliere: la tariffa base Infinito, la versione Infinito Gold Edition e la versione Infinito Black Edition. Tutte e tre offrono voce e dati illimitati in Italia ma si differenziano per le possibilità in Europa e il resto del mondo.

Ma come funziona la navigazione? Oltre all’attivazione dell’offerta per navigare in 5G è indispensabile avere una SIM da almeno 128k e un dispositivo compatibile con questa tecnologia.





La scelta di Vodafone di spegnere il 3G

Vodafone è sicura nella sua scommessa sul 5G: per potenziare ancor di più la Giga Network ha preso la decisione di spegnere il segnale 3G a partire da novembre 2020. In oltre 1.100 Comuni entro gennaio 2021 è previsto il passaggio alla rete 4G o alla rete FWA, capaci di garantire maggiore qualità di connessione e migliore stabilità nel segnale telefonico.