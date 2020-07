La Russa: «Juve scassata. Scudetto? Colpa di Inter, Lazio e Napoli»

Ignazio La Russa ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus: le dichiarazioni del vicepresidente del Senato

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha parlato ai microfoni di AdnKronos della vittoria dello Scudetto da parte della Juventus.

«Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti. E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito l”aiutino. L’unico momento in cui è stata in pericolo la sicura vittoria della Juve, almeno in via del tutto teorica, è stato con l’Inter che si sarebbe portata a 3 punti in caso di vittoria cioè due domeniche fa: subito un gol inesistente contro l’Inter è stato convalidato. Ho scritto che peggio della Juve ci sono solo gli arbitri juventini, anche perché in questo campionato la Juve non ha proprio avuto bisogno di aiuti. La Juve, poi, è abituata a giocare con un pubblico tiepido, Inter e Lazio hanno bisogno della spinta del loro pubblico, non sono cosi abituate a vincere come la Juve, che ne può fare a meno e che ha un piccolo stadio. Il lockdown e l’assenza di spettatori per gli stadi chiusi sicuramente hanno reso più disattente Lazio e Inter, che hanno sofferto la mancanza di pubblico. La Juve ce l’ha fatta anche quest’anno, vedremo l’anno prossimo».