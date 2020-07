La Russa: «Ogni volta che serve, arriva l’aiutino per la Juventus…»

Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, ha commentato le esternazioni di Antonio Conte dopo il pareggio contro la Roma

Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, ha parlato di Roma-Inter a Radio Punto Nuovo.

«È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso. Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino. E l’arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma. D’altronde, a Napoli ne sapete qualcosa anche voi»