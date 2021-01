La Sampdoria in pressing per Sy: oggi la risposta definitiva

La Sampdoria porta avanti la trattativa per Sy: il terzino francese dovrebbe dare una risposta definitiva nella giornata di oggi

La Sampdoria vuole chiudere al più presto il secondo colpo del mercato di gennaio. Dopo Ernesto Torregrossa, rinforzo per l’attacco a disposizione di Claudio Ranieri già per la partita contro l’Udinese, la dirigenza blucerchiata resta in pressing per Sy.

A quanto riporta Sky Sport, il terzino francese dell’Amiens dovrebbe dare oggi una risposta definitiva sul trasferimento in blucerchiato. Filtra cauto ottimismo sulla conclusione della trattativa.