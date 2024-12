La serenità dell'Empoli: un attacco da retrocessione

I toscani solo attualmente undicesimi in classifica con 19 punti conquistato in 17 partite di campionato

Con 19 punti in 17 giornate l’Empoli può certamente essere molto soddisfatto dell’impronta che Roberto D’Aversa sta dando alla stagione. Il tecnico ha ampiamente supportato con i fatti quel desiderio di riscatto che durante l’estate aveva pronunciato. E i numeri gli stanno dando ragione attraverso un’apparente contraddizione, che nel saldo della differenza reti trova la giusta misura.

L’Empoli segna poco, anche se le sue punte stanno funzionando, chi più chi meno (e peccato che Pellegri sia andato incontro a un infortunio che lo escluderà a lungo). Con 16 gol ha esattamente la cifra del Cagliari e uno in meno del Venezia, due club in questo Natale virtualmente retrocessi. Ma dietro, i toscani solo 19 reti, la stessa cifra di chi sta conducendo il campionato. Se il reparto si comporta come quello dell’Atalanta è perché anche alcune individualità stanno spiccando. Su tutti Ismajli, che potrebbe anche ricevere la proposta per entrare a far parte di una big. Sarà la Juve la più accreditata della sua possibile destinazione?