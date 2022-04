Ladri a casa Ikone: furto da 100 mila euro al giocatore della Fiorentina. Sventurato episodio per l’esterno

Jonathan Ikone, esterno della Fiorentina, ha subito un furto in casa mentre non era presente nella sua abituazione. Alcuni individui non identificati hanno fatto irruzione nella villa del calciatore rubando orologi, abiti, scarpe e affetti personali del calciatore.

sIl bottino totale della refurtiva andrebbe i 100.00 euro complessivi. I carabinieri lavoreranno per identificare i malviventi e se possibile procedere con la restituzione della refurtiva