Lady Rugani: «Ho fatto il tampone, sono ancora positiva»

La compagna di Daniele Rugani, Michela Persico, ha ammesso di essere ancora positiva al Coronavirus

La compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, Michela Persico, ha parlato della propria condizione di saluta durante il programma Live – Non è la D’Urso: «Sono passati i venti giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo».

«La clinica alla quale mi sono rivolta non fa gli esami della gravidanza a domicilio ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio quindi tutto sommato sono tranquilla».