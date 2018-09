L’agente di Carrasco conferma che il belga sarebbe allettato da un’esperienza in Italia e non esclude che Napoli possa essere la sua prossima destinazione

Yannick Carrasco era una delle stelle dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone insieme a Antoine Griezmann ma inaspettatamente il giocatore nella passata sessione invernale di calciomercato ha abbandonato la Spagna per trasferirsi in Cina, più precisamente allo Dalian Yifang. Molti sono rimasti stupiti dalla scelta del belga un po’ perché è ancora molto giovane (classe ’93) per cimentarsi con un campionato minore come quello asiatico un po’ perché era cercato da diversi top club europei tra cui il Bayern Monaco. In Italia Carrasco era invece seguito dalla Juventus e soprattutto dal Napoli.

Oggi l’agente del centrocampista, Christophe Henrotay, ha aperto ai microfoni di Radio Marte alla possibilità di un trasferimento in Italia del suo assistito e non nemmeno ha escluso che possa scegliere il Napoli come sua prossima meta. «Il Napoli aveva già trattato con l’Atletico. L’interesse era vero, come quello di altri club, ma optammo per l’avventura cinese. Abbiamo apprezzato l’interessamento e un giorno gli piacerebbe giocare in Italia, a Napoli o altrove. Il calcio italiano è attraente e le squadre saranno sempre più protagoniste. Un giorno Carrasco giocherà in Serie A, un campionato destinato a crescere con l’arrivo di Cristiano Ronaldo», ha detto l’agente.

In realtà nel recente passato il presidente Aurelio De Laurentiis aveva scartato l’idea di acquistare giocatori dalla Cina perché considerato un campionato per “pensionati” e ciò non lascia ben sperare per il futuro arrivo di Carrasco al San Paolo. Witsel non è approdato in Campania proprio per questo motivo.