Il Tianjin Quanjian avrebbe offerto Witsel al Napoli nella trattativa per Hamsik ma per De Laurentiis si tratta di un giocatore non all’altezza del campionato italiano

Fino a qualche giorno fa si pensava che Marek Hamsik sarebbe finito in Cina a godersi un contratto milionario. Il Napoli non ha però ricevuto offerte congrue dai club della China Superleague e il capitano azzurro continuerà a giocare nel capoluogo campano anche nella prossima stagione. Tra le squadre interessate allo slovacco c’era anche il Tianjin Quanjian. Oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivelato un curioso retroscena riguardante la trattativa. «Volevo 35 milioni, tutti dicevano 30 e quindi me ne hanno offerti 15 – ha detto il proprietario del club – In effetti, nemmeno questo: mi hanno proposto un giocatore che milita attualmente in Cina e lì ci sono solo persone che hanno dimenticato come giocare in Italia e in Europa». De Laurentiis non ha voluto chiarire a chi si riferisse nel suo commento ma tutti concordano che si tratti di Axel Witsel, centrocampista della Nazionale belga che gioca proprio nel Tianjin Quanjian.