Hamsik cambia idea, può restare a Napoli. Dubbi su Albiol

Il Napoli può rifiatare, Marek Hamsik sembra aver cambiato idea e si va verso un nuovo anno assieme. Raul Albiol piace in Liga

Da una parte c’è Marek Hamsik e dall’altra Raul Albiol, il Napoli valuta le (possibili) cessioni. La novità più grande di mercato è quella che arriva da La Gazzetta dello Sport: lo slovacco potrebbe rimanere un altro anno in azzurro e così tagliare il traguardo delle dodici annate a Napoli. Le sirene dalla Cina si allontanano, anche perché la distanza tra domanda e offerta era difficile da colmare. De Laurentiis voleva trenta milioni di euro, la tassa cinese sugli acquisti rendeva l’affare difficile, quindi probabilmente salterà. Carlo Ancelotti lo vuole e può ritagliarli un ruolo da regista, quindi si va verso un altro anno di Hamsik.

Nella prossima stagione Hamsik giocherà titolare o comunque sarà tra i calciatori più importanti del Napoli. Avrebbe potuto esserlo anche Raul Albiol, ma su di lui sono iniziate a circolare voci di mercato. Ci sono dubbi sulla sua permanenza a Napoli, lo vogliono in Liga. Il Villarreal e l’Atletico Madrid sono ingolositi dal cartellino di Albiol. Lo spagnolo viene via per sei milioni di euro, una clausola che vale fino a sabato 30 giugno. A quel prezzo Atletico e Villarreal farebbero un ottimo affare e ci starebbero pensando molto negli ultimi giorni.