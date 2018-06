Bereszynski, il Napoli fa sul serio: maxi scambio con la Sampdoria?

Napoli a caccia di un rinforzo per la difesa, occhi su Bartosz Bereszynski: possibile maxi scambio con la Sampdoria, c’è anche Dennis Praet sul taccuino

Dopo Simone Verdi e Fabian Ruiz, il Napoli è pronto ad assestare nuovi colpi in entrata. La dirigenza partenopea è al lavoro per un rinforzo per la difesa, fari puntati su Bartosz Bereszynski: reduce da un’ottima stagione con la maglia della Sampdoria, il polacco fa gola a Cristiano Giuntoli e, secondo Tuttosport, potrebbe aprirsi l’ipotesi di un maxi scambio…

Il Napoli è sulle tracce anche di Dennis Praet, centrocampista belga che piace molto a Carlo Ancelotti. E i doriani hanno sul taccuino diversi calciatori di proprietà azzurra, tra cui Marko Rog e Mario Rui: le due dirigenze potrebbero presto intavolare una trattativa che coinvolga le quattro pedine, con i partenopei pronti a mettere sul piatto anche denaro contante per raggiungere l’intesa.