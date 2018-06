Sono giorni caldi per il trasferimento di Fabian Ruiz al Napoli e la conferma del buon esito della trattativa è arrivata dallo stesso allenatore del Betis Siviglia

Fabian Ruiz è l’erede designato di Jorginho nel cuore del centrocampo del Napoli. Il giovane centrocampista spagnolo, classe 1996, è vicinissimo a diventare il secondo acquisti della società partenopea in questa sessione estiva di calciomercato. Giuntoli e De Laurentiis, come diciamo da giorni ormai, gireranno parte del ricavato della cessione del playmaker italo brasiliano per coprire la clausola rescissoria da 30 milioni presente nel contratto di Ruiz. L’affare è stato confermato anche da Quique Setien, allenatore del Betis Siviglia, sulle frequenze di Radio Futbol nella serata di ieri:

«Domani (oggi, ndr) venderemo Fabian Ruiz per 30 milioni di euro. Non ho parlato con il calciatore perchè non intendo condizionarlo, aspettavamo soltanto la sua decisione: è stato già ceduto». Se non è un’ufficialità, detta così, poco ci manca. Il calciatore, visto che il destino ha la sua puntualità, oggi toccherà le sponde del golfo di Napoli con la nave da crociera su cui sta trascorrendo una meritata vacanza. Non è da escludere, dunque, che Fabian Ruiz ne approfitti per visitare la città ma anche per limare gli ultimi dettagli in vista del suo trasferimento.