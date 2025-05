Boban boccia Lamine Yamal: «Deve fare meno il fenomeno, non arriverà mai a quel livello»

Le parole di Zvonimi Boban su Lamine Yamal: «Mi piacerebbe vederlo fare meno il ‘fenomeno’, con questi capelli nuovi..»

Zvonimir Boban ha parlato negli studi di Sky Sport nel finale di Barcellona Inter, in termini tutt’altro che entusiasti di Lamine Yamal: a 17 anni ieri ha giocato la sua centesima partita con i blaugrana, segnando il primo gol per i catalani e prendendo due traverse, ma accusato dall’ex Milan di fare troppo il ‘fenomeno‘. Di seguito le sue parole.

«Non arriverà mai vicino a Messi ma questo non esclude che sia un genio del calcio e potrà arrivare ai livelli di Ronaldinho e Neymar. Però Messi e Maradona sono più veloci e più forti fisicamente. E poi i gol… certo, Lamine segna, ma Leo ne faceva 50 a stagione. Questa è la mia sensazione, anche se spero di sbagliarmi per il ragazzo. Mi piacerebbe vederlo fare meno il ‘fenomeno’, con questi capelli nuovi.. è vero che in Coppa del Re ha fatto due assist, ma ho notato un po’ di deconcentrazione da parte sua: non ha fatto un uno contro uno come è capace di fare lui, non è stato quel giocatore che si diverte e ci diverte. Diciamo che dovrebbe divertirsi responsabilmente».