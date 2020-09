Lampard gela l’Inter: «Vogliamo tenere Kanté a tutti i costi»

Lampard ha parlato del futuro di Kanté, obiettivo di mercato dell’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Chelsea

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di BBC5 Sport Live del futuro di N’Golo Kanté, obiettivo di mercato dell’Inter.

«Leggo molte voci su Kanté, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È un giocatore incredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione».