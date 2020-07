Frank Lampard ha commentato l’assenza dai titolari di Jorginho: le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dell’esclusione dai titolari di Jorginho, obiettivo di mercato della Juventus.

«Avremmo dovuto ammazzare la partita prima. Alcune decisioni si sono rivelate sbagliate. Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro».