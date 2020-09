Lampard: «Timo Werner? Sarà una vera minaccia» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato del valore del neo acquisto del Chelsea Timo Werner

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, al termine della partita di Premier League vinta 3-1 in casa del Brighton ha parlato del valore del neo acquisto Timo Werner.

«Sono soddisfatto di Werner. Conosco le qualità con cui è in grado di dare un contributo alla squadra. Abbiamo visto la rapidità con cui si è conquistato il calcio di rigore e nei momenti in cui ha dato prova della sua velocità. Sarà una vera minaccia. È una punta centrale molto mobile che può fare moltissimo per noi».