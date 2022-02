Sampdoria, Lanna: «Le difficoltà sono oggettive. Giampaolo? Scelta condivisa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto un bilancio della stagione: ecco le sue dichiarazioni

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Telenord. Le sue parole su un bilancio fino ad ora e la scelta Giampaolo:

PRESIDENTE – «Si ricordano gli anni d’oro. Spero che l’affetto continui anche in questo periodo da presidente. E’ importante perché significherebbe che tanta gente si riavvicina al mondo Sampdoria ed è quello che tutti vogliamo. Io in primis farò di tutto per riavvicinare la tifoseria blucerchiata alla squadra».

BILANCIO – «Le difficoltà sono oggettive. Però diciamo che il mercato, a parte la punta che non siamo riusciti a prendere, mi sembra sia andato bene. Siamo riusciti a contenere il monte ingaggi leggermente al di sotto di quello che avevamo a dicembre quindi è stato positivo. In questo momento non potevamo fare spese pazze. E poi adesso stiamo cercando di lavorare per il futuro sia per migliorare certe cose sia per programmare l’anno prossimo, nel caso in cui non arrivasse in tempo una nuova proprietà. Non abbiamo la certezza di avere qualcuno prima della campagna acquisti di quest’estate, dobbiamo pensare che la permanenza in Serie A è fondamentale però dopo ci sarà da iniziare a programmare e vedere quale squadra mettere in campo l’anno prossimo».

GIAMPAOLO – «E’ stata una scelta condivisa, sapevamo che poteva aiutarci. Conosceva buona parte dei calciatori e quindi era avvantaggiato. Col Sassuolo si è visto. A Milano, nonostante la sconfitta, si è vista una squadra compatta che ha tenuto la partita in piedi fino all’ultimo. Penso che il suo lavoro si vedrà sempre di più».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24