Lapadula Cagliari, affare più vicino: c’è il sì del Benevento

Gianluca Lapadula si avvicina al Cagliari: c’è l’accordo con il Benevento per il trasferimento dell’attaccante in rossoblù

La trattativa che porterebbe Gianluca Lapadula al Cagliari continua ad andare avanti. Dopo settimane di trattative, il club isolano è riuscito a raggiungere un accordo con il Benevento, proprietario del cartellino del giocatore.

Ora si lavora per cercare un accordo sull’ingaggio dell’italoperuviano. Le parti sono in costante e continuo contatto per cercare l’intesa definitiva, come riferisce Gianluca Di Marzio.