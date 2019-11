LAPADULA: «Una rimonta che brucia. Dobbiamo migliorare» – VIDEO

Gianluca Lapadula ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Sassuolo. Queste le parole dell’attaccante giallorosso

(-Dal nostro inviato al Via del Mare) Il Lecce subisce la doppia rimonta da parte del Sassuolo e ottiene un solo punto nonostante una buona prestsazione. A commentare il match del Via del Mare ci ha pensato Gianluca Lapadula in zona mista. Ecco le parole del primo gol dei pugliesi.

«Questa è una rimonta che brucia. Dobbiamo migliorare e riuscire a conservare il vantaggio»