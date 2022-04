Lapo Elkann, i tweet sulla Juve inviati dalla barca di Jeff Bezos

Continuano ad arrivare le notizie sui tweet di Lapo in seguito al pareggio con il Bologna: le ultime novità

I Tweet di Lapo Elkann hanno scatenato un gran putiferio in casa Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, è altrettanto importante non solo il cosa ha scritto, ma dove. Secondo il giornale torinese si trovava infatti a largo di Comporta, Setubal, in barca con la moglie portoghese Joana, Jeff Bezos e la sua compagna di origine messicana Lauren Sanchez.

Bezos è il secondo uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk e numero uno di Amazon, sempre più dentro al mondo del calcio.