L’arbitro Doveri: «Stadio vuoto? Devo solo abbassare la voce»

L’arbitro Daniele Doveri ha parlato della surreale atmosfera vissuta durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus

L’arbitro Daniele Doveri ha commentato la direzione di gara della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: «È stata una sensazione strana ma bellissima. Il ritorno in campo è un bel messaggio che vede il calcio come u veicolo per riportare un po’ di normalità nel paese».

«Stadi vuoti? Non cambia quasi niente, anche se io ho dovuto abbassare il tono della voce perché senza gente non c’è bisogno di alzarlo”. Da parte dei calciatori il comportamento è stato buono “c’è tanta responsabilità», ha concluso Doveri ai microfoni del Messaggero.