L’Atletico torna ad allenarsi, Gimenez: «Ero in ansia…» – VIDEO

Il difensore uruguaiano, Gimenez, racconta le sensazioni di tornare ad allenarsi dopo oltre due mesi di lockdown

Gimenez ha raccontato le sensazioni che ha vissuto tornando ad allenarsi in campo dopo oltre due mesi di lockdown. Le sue parole.

«C’era un po’ di ansia prima di tornare ad allenarsi sul prato verde insieme ai compagni di squadra. Gli allenamenti individuali sono uguali a quelli svolti in casa, con la differenza che ora siamo in campo tutti insieme. Sarà davvero speciale tornare ad allenarsi in gruppo».