Laureus Awards, Italia squadra dell’anno. Bonucci e Chiellini: «Stagione fantastica!»

Laureus Awards, Italia squadra dell’anno. Bonucci e Chiellini: «Anno fantastico!». Le parole dei due bianconeri

L’Italia di Roberto Mancini premiata ai Laureus Awards come squadra dell’anno 2021.

Queste le parole dei due difensori della Juventus, Bonucci e Chiellini.

CHIELLINI – «Lo scorso anno è stato fantastico: la vittoria all’Europeo era molto più di un sogno, per me e per i miei compagni, e sono molto contento di ricevere questo premio».

BONUCCI – «Un ringraziamento ai membri dell’Academy Laureus per questo premio, è stato fantastico riceverlo. È stata una grande annata per la Nazionale italiana».