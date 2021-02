Lautaro-Lukaku meglio di tutti in Serie A: record per il campionato

L’intesa tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non ha bisogno di ulteriori certificazioni ma i numeri parlano chiaro: con il gol messo a segno dall’argentino nel derby, su assist del belga, i due attaccanti segnano un record in Serie A.

I due attaccanti dell’Inter, infatti, si sono scambiati sei assist a vicenda facendo meglio di tutte le coppie in Serie A.

6 – Lautaro Martínez e Romelu Lukaku si sono scambiati sei assist in questa Serie A, almeno due in più di ogni altra coppia di giocatori nel torneo in corso. LuLa.#MilanInter pic.twitter.com/2SqTQjMftp

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2021