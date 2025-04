Inter, Triplete sfumato: Lautaro Martinez senza Thuram soffre e spreca – le pagelle

Le pagelle di Lautaro Martinez nella sconfitta dell’Inter contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia

L’Inter dice addio ai sogni del Triplete con il terzo ko stagionale contro il Milan. Niente finale di Coppa Italia per i nerazzurri che vengono travolti dai rossoneri. Assente Lautaro Martinez, grande protagonista in Champions contro il Bayern stecca invece contro il Milan, fallendo un gol che con i bavaresi aveva messo in rete. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «La foto del match è quel gol fallito con l’esterno: era la stessa giocata che aveva illuminato l’Allianz, ieri sera il pallone è finito in curva. Un alibi? Mica facile giocare “senza” un partner lì davanti».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «La marcatura asfissiante di Gabbia e Pavlovic gli toglie lo spazio per calciare. Ha una sola grossa chance ma spreca malamente sparando alto».

TUTTOSPORT 5.5 – «Gioca “in gestione”. I minuti nelle gambe sono tanti, sa di dover evitare guai fisici. Lega il gioco, fallisce l’1-0».