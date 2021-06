Lautaro: «Sono tranquillo, sento la fiducia di tutti. Voglio dare tutto»

Lautaro Martinez questa notte ha ritrovato il gol con la maglia dell’Argentina nel match contro la Bolivia

Dopo diverse uscite poco convincenti con la maglia dell’Argentina, Lautaro Martinez ha ritrovato la via del gol in Copa America contro la Bolivia. Il Toro dell’Inter si è così scrollato di dosso le critiche e ha parlato del suo momento ai microfoni di TycSport.

«Sono tranquillo. L’allenatore si fida di me, come lo staff tecnico e i miei compagni. Cerco sempre di fare del mio meglio, certe volte la palla entra, altre no. Io sono tranquillo perché do sempre tutto. Indossare questa maglia è la cosa più bella che ci sia. Affronteremo la fase finale nel miglior modo possibile. L’Ecuador è un rivale molto tosto, ci riposeremo per dare il massimo. Ogni volta che vesti la maglia dell’Argentina devi dare tutto per vincere».