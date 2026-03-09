Lazio, 18mila biglietti nelle ultime 4 partite all’Olimpico: record negativo e protesta che ancora non si placa! Il gesto dei tifosi biancocelesti

Lazio News
Lazio, solamente 18mila biglietti venduti nelle ultime 4 partite all’Olimpico: è record negativo. Nuove proteste dei tifosi
La gara casalinga contro il Sassuolo rappresenta uno snodo cruciale per la classifica, ma la squadra guidata da Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un ambiente letteralmente glaciale. I sostenitori della Lazio proseguono la loro dura linea di protesta, senza alcuna intenzione di fare passi indietro. Uno scenario desolante che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rischia seriamente di ripetersi con le stesse identiche modalità anche nel prossimo delicato impegno di campionato contro il Milan, in programma domenica.
Prevendita al minimo: i numeri della frattura
Il dato più emblematico di questa profonda spaccatura arriva direttamente dalla prevendita dei tagliandi. Per la sfida odierna contro la formazione emiliana sono stati staccati appena 2.000 biglietti, il picco negativo assoluto dall’inizio della contestazione.
Nelle precedenti uscite interne si erano registrati circa 4.000 spettatori contro il Genoa in campionato, e 6.000 sia contro l’Atalanta in Serie A sia nell’impegno di coppa. Sommando questi dati, le presenze totali nelle ultime quattro gare disputate all’Olimpico toccano a malapena quota 18.000: un record negativo che pesa come un macigno sulle casse e sull’umore del club.
Silenzio totale anche fuori dallo stadio
Il messaggio della tifoseria rimbomberà nel silenzio. La protesta, infatti, si estende ben oltre i tornelli dell’impianto sportivo capitolino: non ci sarà alcun tradizionale ritrovo a Ponte Milvio, niente cori d’incoraggiamento e cancellata ogni consueta manifestazione di supporto alla squadra. La contestazione si aggiorna costantemente e già domani a mezzogiorno i gruppi organizzati annunceranno una nuova iniziativa.
Le ultime dal campo e i singoli
In questo clima di freddezza e tensione, l’ambiente attende risposte sul prato verde. Nel frattempo, tengono banco le dichiarazioni rilasciate da Fisayo Dele-Bashiru e le attente valutazioni tattiche legate agli impieghi di Boulaye Dia e di Tijjani Noslin. In un match così importante per il finale di stagione, la Lazio è chiamata a isolarsi e a cercare punti vitali in una cornice quasi irreale.
