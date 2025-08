Lazio, numeri da big! Afflusso record dei tifosi biancocelesti: il punto sugli abbonamenti e la tournée in Turchia - Calcio News 24

Lazio, numeri da top club! Afflusso record dei tifosi biancocelesti in questa prima parte di stagione: il punto

La Lazio si prepara a vivere una stagione 2025/26 ricca di ambizioni e aspettative. Il club capitolino, guidato da Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e organizzato — ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi, come dimostrano i dati relativi alle recenti amichevoli estive e alla campagna abbonamenti.

Amichevoli in Turchia: oltre 130.000 utenti collegati

Le due sfide disputate in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray hanno rappresentato un banco di prova importante per la squadra biancoceleste. Ma non solo: secondo i dati ufficiali diffusi dal club sul profilo X (ex Twitter), le partite hanno attirato oltre 130.000 utenti tra sito web e app ufficiale della Lazio. Un risultato che testimonia la forte connessione tra il club e la sua tifoseria, anche a distanza.

Particolarmente seguita è stata la gara contro il Galatasaray, complice la telecronaca tecnica affidata a Stefano Mauri, ex capitano della Lazio e oggi apprezzato opinionista sportivo. Mauri ha commentato il match in diretta dagli studi di Formello, offrendo analisi dettagliate e competenti, molto apprezzate dai tifosi.

Campagna abbonamenti: superata quota 27.000

Parallelamente, la campagna abbonamenti per la nuova stagione ha già superato le 27.000 tessere sottoscritte. Un dato significativo che conferma la fiducia dei tifosi nel progetto tecnico di Sarri, che sta plasmando una rosa competitiva e ambiziosa. Il ritorno di alcuni elementi chiave e l’inserimento di nuovi innesti stanno consolidando un gruppo pronto a competere su più fronti.

Obiettivi e prospettive per la Lazio 2025/26

L’obiettivo dichiarato è migliorare il piazzamento in Serie A e avanzare nelle competizioni europee. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale, e i numeri parlano chiaro: c’è una base solida di passione e partecipazione su cui costruire. Con la nuova stagione alle porte, la Lazio si presenta ai nastri di partenza con entusiasmo, organizzazione e una tifoseria più coinvolta che mai.