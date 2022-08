Lazio Acerbi, il difensore in uscita ma il tempo stringe: le ultime

Acerbi è destinato a lasciare la Lazio in questa sessione di mercato ma il tempo stringe: Juve e Inter ci pensano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tolta l’ipotesi Monza sono soltanto i nerazzurri e i bianconeri in corsa per il centrale. Entrambe le squadre devono sostituire l’esperienza dei partenti Ranocchia e Chiellini, Acerbi in questo senso rappresenterebbe un ottimo colpo.