Lazio, i tifosi contestano Acerbi: si aprono le piste Monza e Juve

Acerbi arrivato al ritiro di Auronzo è stato subito contestato dai tifosi della Lazio: la cessione è inevitabile con Juve e Monza alla finestra.

Nelle ultime ore anche Galliani ha fatto un sondaggio per il centrale che lui stesso aveva portato al Milan. Potrebbe essere un altro colpo d’esperienza per la difesa di Stroppa. Anche i bianconeri lo valutano soprattutto in caso di cessione di De Ligt. Lo scrive Il Messaggero.