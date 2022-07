Udinese, Pereyra rifiuta la destinazione Monza: sarà ancora il capitano bianconero

Proseguirà anche nella prossima stagione il matrimonio tra Pereyra e l’Udinese, l’argentino avrebbe rifiutato l’offerta del Monza

Roberto Pereyra resterà all’Udinese anche nella prossima stagione. Come riportato da Messaggero Veneto, infatti, l’argentino avrebbe rifiutato l’offerta del Monza che si era fatto avanti per portarlo in Brianza.

Il Tucumano sarà quindi ancora il capitano dei bianconeri, anche se ci sarà da risolvere quanto prima la questione contratto: c’è infatti da rinnovare l’accordo in scadenza il 30 giugno 2023.