Lazio, Acerbi: «Serve esame di coscienza, non abbiamo dato il massimo»

Francesco Acerbi fa mea culpa dopo l’eliminazione dall’Europa League: l’analisi del difensore della Lazio dopo il match col Rennes

Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Rennes-Lazio, ha offerto le proprie considerazioni sull’atteggiamento della squadra in Europa League. Ecco le sue parole dopo il triplice fischio.

«Volevamo fare le cose ma non ci riuscivano, forse è mancato quel pizzico di cattiveria che hanno avuto loro per vincere la gara e continuare a vincere. La sconfitta deve essere un segnale, un esame di coscienza: ogni gara va fatta al massimo, non lo abbiamo fatto. Poco conta l’altra partita del gruppo, non può essere una scusa. Si è visto che non eravamo noi. Dobbiamo guardare queste partite per crescere in campionato, in Coppa Italia e in Supercoppa. La mentalità deve essere sempre quella vincere. L’Europa League l’abbiamo persa prima, oggi dovevamo vincere e sperare. Ma in tutta la fase a gironi siamo stati altalenanti, in un paio di partite potevamo ottenere qualcosa in più ma siamo fuori meritatamente».