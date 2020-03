Lazio, agente Luis Alberto: «Stiamo trattando il rinnovo»

L’agente di Luis Alberto ha annunciato una trattativa in corso con la Lazio per il rinnovo del centrocampista spagnolo

La Lazio ha deciso di blindare Luis Alberto con il rinnovo del contratto dopo le ottime prestazioni finora offerte in Serie A. Lo ha annunciato il suo agente Alvaro Torres ai microfoni di Marca.

«L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A e in questa stagione è stato il migliore, secondo quanto sostengono i club italiani e spagnoli. Siamo in perfetta sintonia, parliamo con la Lazio per raggiungere un accordo per il suo rinnovo».