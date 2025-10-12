Lazio in ansia: stop per Castellanos! Sarri rischia un altro forfait pesante

Lazio, tegola Castellanos? Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri vede allungarsi la lista degli infortunati, i dettagli

Un nuovo infortunio complica i piani di Maurizio Sarri. A fermarsi questa volta è Valentín Castellanos, punto di riferimento al centro dell’attacco biancoceleste. L’argentino ha accusato un problema muscolare durante la seduta di allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti per chiarire l’entità dello stop. Il timore, però, è che si tratti di una lesione che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa venti giorni.

Per l’allenatore si tratta di una perdita pesante: dopo l’assenza dell’esterno titolare del tridente, ora rischia di dover rinunciare anche al suo centravanti. A Formello gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, con grande attenzione rivolta alle condizioni di Castellanos.

La lista degli indisponibili resta comunque lunga: Zaccagni, Dele-Bashiru, Marusic e Pellegrini sono ancora ai box. Una nota positiva arriva invece da Vecino, che si è riaggregato al gruppo. Da martedì scatteranno i test decisivi per valutare il suo possibile ritorno tra i convocati.