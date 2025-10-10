 Lazio, le dichiarazioni di Sarri: «Bisogna essere razionali, avere idea di cosa c'è successo e cosa stiamo affrontando. Il punto sui rientri»
Lazio, le dichiarazioni di Sarri: «Bisogna essere razionali, avere idea di cosa c'è successo e cosa stiamo affrontando. Il punto sui rientri»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in diretta su Lazio Style Radio. Di seguito le sue dichiarazioni

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in diretta su Lazio Style Radio. L'annuncio era stato diffuso dal club biancoceleste attraverso i propri canali social ufficiali. Di seguito le sue dichiarazioni:

NIENTE INTERVISTA POST TORINO«È stato un momento di giramento, qualche volta non mi fa piacere parlare. Bisogna essere razionali, avere idea di cosa c’è successo e cosa stiamo affrontando. Bisogna stare fuori alle sensazioni esterne e stare dentro al lavoro. Bisogna essere realisti, l’aspetto positivo è il carattere perché abbiamo recuperato una partita su una palla morta».

RIENTRI «Lazzari è rientrato con noi la scorsa settimana e dovrebbe tornare, Marusic oggi ha controlli. Per Pellegrini vedremo, ha un trauma distorsivo-contusivo. Per Rovella ci vorrà più tempo, Vecino è un’enigma e Dele-Bashiru è out. Isaksen viene da una malattia subdola, è recuperato ma deve crescere fisicamente. Vediamo come sta Zaccagni, ci porterà a due giorni dalla partita senza sapere con che modulo saremo».

PARAGONE PRIMA GESTIONE«Le situazioni sono diverse, quella era una situazione per fare un salto di qualità. La cessione di Milinkovic-Savic e l’ingresso in Champions League ci permetteva di fare un salto di qualità, la delusione è stata aumentata dalla sensazione che non si poteva fare quel salto di qualità. Qui non ci sono delusioni, lì c’era un’illusione diversa con delle premesse diverse. Io sono più adatto a una squadra di palleggio, ma questa è una squadra che vive di accelerazioni e deve aggredire gli spazi, lo stiamo facendo bene. Bisognerà vedere se con certe soluzioni troviamo equilibrio, se non lo troviamo è inutile fare due gol se poi ne subisci 2-3 a partita. Servono soluzioni, la situazione dei giocatori a disposizione ci costringerà a cambiare modulo. Abbiamo tanti rientri oppure dovremo cambiare qualcosa».

