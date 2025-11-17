Lazio, l’aquila torna a volare allo stadio Olimpico! Svelato il nuovo simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO

Lazio News
La Lazio ha svelato ufficialmente la sua nuova aquila con un annuncio sui canali social del club. Nell’immagine diffusa, il maestoso rapace appare al centro sportivo Fersini, pronto a diventare il nuovo emblema biancoceleste.
Dopo quasi un anno dall’ultimo volo di Olympia, la storica compagna della squadra, arriva una nuova protagonista chiamata a raccoglierne l’eredità. L’attesa dei tifosi, lunga e colma di curiosità, è stata alimentata dal silenzio della società.
Ora l’annuncio è realtà: presto la nuova aquila potrebbe librarsi sopra lo Stadio Olimpico, regalando ai sostenitori un momento di grande emozione e riportando in scena una tradizione che da sempre accompagna la storia della Lazio.
