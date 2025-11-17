 Lazio, l'aquila torna a volare allo stadio Olimpico! Svelato il nuovo simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO
Connect with us

Lazio News

Lazio, l’aquila torna a volare allo stadio Olimpico! Svelato il nuovo simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Aquila Olimpia

Lazio, il nuovo volo dell’aquila all’Olimpico: presentato il simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO

La Lazio ha svelato ufficialmente la sua nuova aquila con un annuncio sui canali social del club. Nell’immagine diffusa, il maestoso rapace appare al centro sportivo Fersini, pronto a diventare il nuovo emblema biancoceleste.

Dopo quasi un anno dall’ultimo volo di Olympia, la storica compagna della squadra, arriva una nuova protagonista chiamata a raccoglierne l’eredità. L’attesa dei tifosi, lunga e colma di curiosità, è stata alimentata dal silenzio della società.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ora l’annuncio è realtà: presto la nuova aquila potrebbe librarsi sopra lo Stadio Olimpico, regalando ai sostenitori un momento di grande emozione e riportando in scena una tradizione che da sempre accompagna la storia della Lazio.

Related Topics:

Lazio News

Calciomercato Lazio, Gila pronto a cambiare squadra! Il difensore potrebbe firmare per quella big italiana

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

17 Novembre 2025

By

Gila
Continue Reading

Calciomercato

Calciomercato Lazio, Guendouzi tra dubbi e mercato: un club italiano di vertice pronto a inserirsi secondo media francesi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

17 Novembre 2025

By

Guendouzi
Continue Reading