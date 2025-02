Lazio, Baroni: «Ci è mancato solo il gol, usciamo più forti. Sulle scelte di formazione dico questo»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Marco Baroni ha parlato a Mediaset nel post partita di Inter-Lazio di Coppa Italia, terminata 2-0.

ELIMINAZIONE – «Siamo dispiaciuti, è passata l’Inter. All’interno della nostra prestazione è mancato il gol. Dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo, con maggiore convinzione negli ultimi metri».

ALTRI OBIETTIVI – «Guardiamo sempre avanti, al lavoro e alla crescita dei ragazzi. Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo convinti di giocarcela fino in fondo. Dobbiamo farlo per noi e per i nostri tifosi. Non molliamo di un millimetro».

PELLEGRINI TITOLARE – «Perché in Coppa Italia poteva andare in campo, come è successo a Hysaj contro il Napoli. E’ un nostro giocatore, all’inizio è stata fatta una scelta tecnica e oggi è andato in campo. Alleno tutti, chi è disponibile si allena forte e va in campo».

ASSENZA CASTELLANOS – «Castellanos è un giocatore forte, sappiamo quello che ci ha dato e che ci darà al rientro. Dobbiamo lavorare su chi c’è e dare fiducia ai giovani, che ora stanno sentendo un po’ il peso avendo fatto un salto importante. Ho molta fiducia nei giovani e negli altri, tutti insieme dobbiamo dare una mano. Esco da questa partita rafforzato, ma anche tremendamente dispiaciuto perché ci tenevamo a passare il turno. Ripartiremo, come abbiamo sempre fatto».